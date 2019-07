Oberstenfeld Volksbank-Tochter kauft Werzalit-Areal

Die Tochtergesellschaft der Volksbank Backnang, die Levkas GmbH, hat das Areal der Firma Werzalit in Oberstenfeld erworben. Seit der Insolvenz im April 2018 war unklar, was mit dem zentral in Oberstenfeld gelegenen Areal passiert. Seit Donnerstag steht nun fest: Auf dem rund elf Hektar großen Gelände werden Wohnraum und Gewerbeflächen entstehen. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Oberstenfeld wird das Gelände „langfristig städtebaulich erschlossen und entwickelt“, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Volksbank Backnang verschickt hat. In mehreren Abschnitten sollen attraktiver Wohnraum und Gewerbeflächen entstehen.