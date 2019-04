Oberstenfeld - Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr in Oberstenfeld nach ersten Erkenntnissen der Polizei mindestens zwei Personen verletzt worden. Wie genau es zu dem Unglück gekommen ist, müssen die Beamten noch ermitteln. Klar ist aber, dass in einem Kreuzungsbereich in der Gronauer Straße ein VW Polo und ein SUV ineinandergekracht sind, wie Christian Gundlach, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ludwigsburg, erklärt. Auslöser sei gewesen, dass einer der Beteiligten wohl eine rote Ampel missachtet habe. Die Verletzten hätten vermutlich leichte bis mittelschwere Blessuren erlitten. Bei der Unfallaufnahme sei noch ein Streifenwagen von einem anderen Fahrzeug touchiert worden.