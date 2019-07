Oberstenfeld/Tennis Eine Gleichung mit sehr vielen Variablen

Gegen die TA SV Böblingen erwartet den TCO ein dicker Brocken. Zwar scheint an Position eins Jordan Correia gegen den Kroaten Franjo Raspudic leicht favorisiert. Dahinter jedoch wird es auf allen Positionen eng. Kirill Anton wird an zwei auf Timon Reichelt treffen, der bislang erst ein Einzel verloren hat. Julian Schöller, im Einzel an drei noch ohne Sieg, bekommt es mit dem früheren Deutschen Jugendmeister Nic Wiedenhorn zu tun. An vier hatten die Böblinger an den ersten beiden Spieltagen Ex-Profi Jakub Herm-Zahlava im Einsatz. Der wird aber seither nicht mehr eingesetzt, dafür tritt Eigengewächs und Collegespieler Tim Stierle an, der zu Saisonbeginn noch in den USA weilte. Mit ihm wird es daher wohl Steffen Gundermann zu tun bekommen. Auch für Patrick Kienzle dürfte es an fünf eine schwere Aufgabe werden, seinen ersten Einzelsieg der Saison zu holen. Er wird auf Luka Eble treffen, der ebenfalls an einem US-College spielt. An sechs wird für den Oberstenfelder Routinier Torben Traub den Vorzug vor Junior Emil Rast bekommen. „Wir sehen sie gleichauf, Torben ist aber im Doppel nicht zuletzt aufgrund seiner Erfahrung einen Tick vorne. Und wir rechnen damit, dass es am Ende in den Doppeln entschieden wird“, begründet Julian Schöller die Aufstellung. Vermutlich wird es Traub mit dem erst 17-jährigen Joshua Roth zu tun bekommen, der immerhin zwei seiner bisherigen drei Einzel in der Württembergliga gewonnen hat.