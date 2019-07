Oberstenfeld/Tennis Das Warten auf den ersten Saisonsieg geht weiter

Vor allem an den ersten drei Positionen hatten sich die Oberstenfelder Siegchancen ausgerechnet, insgesamt sah Mannschaftskapitän Julian Schöller „mehrere 50:50-Spiele“. In der ersten Runde bewahrheitete sich dies zumindest teilweise. So setzte sich Kirill Anton an Position zwei gegen den Backnanger Maximilian Hepp klar mit 6:3, 6:0 durch. An sechs gab es für Torben Traub schon vor dem Match die erste Überraschung: Statt der nominellen Backnanger Nummer sechs, dem in dieser Saison noch sieglosen Gil-Uwe Grund, stand Elmar König auf der anderen Seite. Ein Schachzug, der für die TSG aufging. König spielte „ein sehr gutes Match“, wie TCO-Trainer Zeljko Alviz anerkennen musste. „Torben ist nie wirklich ins Spiel gekommen“, kommentierte er das 3:6, 1:6 seines Schützlings. In der Partie von Steffen Gundermann gegen Kay Bartmann ging es dann wie erwartet eng zu. Dass er am Ende mit 3:6, 5:7 den Kürzeren zog begründete Gundermann nicht zuletzt mit Trainingsrückstand. „In den Pfingstferien konnte ich verletzungsbedingt nicht spielen. Dennoch war es unnötig, dieses Match zu verlieren.“