Oberstenfeld Schulweg: Bürger droht mit Anzeige

Im offiziellen Schulwegeplan sei die Dürrenstraße mit Brücke zwar angegeben, aber wegen der Brückensanierung derzeit nicht, stellt der Bürgermeister Markus Kleemann klar und verweist ebenfalls auf den Weg über die Schneckenbrücke für die Kinder aus dem Gebiet östlich der Teilortsumgehung. Darauf werde die Verwaltung auch nochmals an prominenter Stelle im aktuellen Amtsblatt am Freitag hinweisen. Zusätzlich werde mit einem Schild an der Absperrung auf den richtigen Schulweg verwiesen. Ein solches Schild sei schon einmal angebracht worden, aber zwischenzeitlich verloren gegangen. Die Verwaltung habe auch frühzeitig die Lehrer gebeten, die Information an die Schüler weiterzugeben: „Über die Lehrerinnen und Lehrer wirkt so etwas ja immer am besten.“