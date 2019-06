Oberstenfeld Schilder sorgen für Gesprächsstoff

Oberstenfeld - Es geht hoch her im Gemeindewald von Oberstenfeld. Nicht nur, weil Mountainbiker in Scharen zum im April eröffneten Trail pilgern, sondern vor allem, weil beim Wild im Frühsommer viel Romantik in der Luft liegt. Wie beim Menschen gilt dabei: „Bitte nicht stören!“ Aus diesem Grund haben die Trailsurfers an einem wilden Trail nun auch Schilder angebracht, die Mountainbiker auf die Brunftzeit aufmerksam machen sollen, wie der Vorsitzende Stefan Pyttlik erklärt: „Aber wir wollten die Sache mit Humor und in unserem eigenen Stil angehen.“ Schnell war ein Motiv auserkoren, und mit dem Slogan „#dontfuckthefuckers“ versehen, „aber welchen Hype das auslöst hätten wir niemals erwartet“.