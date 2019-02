Oberstenfeld-Prevorst Neuer Bauwagen für den Erlebnis-Kindergarten

„Wir legen sehr viel Wert auf die Kinderbetreuung“, sagte Bürgermeister Markus Kleemann in seiner Eröffnungsrede. „Wir sind an dieser Stelle in vielen Bereichen Vorreiter und sind auch zu Recht stolz darauf.“ So ist auch der Wald-Erlebnis-Kindergarten in der bestehenden Form der einzige im gesamten Landkreis. Die Kinder gehen in den Wald-Wochen zwar unabhängig vom Wetter nach draußen, können aber auch auf die vier Wände der festen Einrichtung zurückgreifen. „Die Kombination aus reiner Zeit in der Natur und Zeit in der Einrichtung bietet die Möglichkeit, sowohl das Naturerlebnis als auch die Entwicklung und Förderung von Fähigkeiten in der Einrichtung anbieten zu können.“