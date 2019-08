Oberstenfeld/Kornwestheim Buchdoktoren entstauben Archivschätze

Oft muss schnell gehandelt werden. Wichtige Archivalien kamen etwa, als Braunsbach bei Schwäbisch Hall im Mai 2016 von einem Unwetter heimgesucht wurde. „Da sah es aus wie im Krieg“, erinnert sich Norbert Schempp. Weil das Wasser auch wichtige Dokumente überflutete, mussten sie erst einmal im Kühlhaus eingefroren werden. Das Wasser wurde dann in der Gefriertrocknung herausgepresst. „Das geschieht mit Unterdruck: Das Wasser wird gasförmig, ohne dass es kochen muss, da wir bei Minusgraden die flüssige Phase überspringen.“

Aber auch Brände oder größere Katastrophen wie der Einsturz des Kölner Stadtarchivs rufen den Bestandserhalter Schempp auf den Plan. Im Gronauer Archiv war es die Lagerung in Keller und Dachboden mit starken Temperaturschwankungen, die sich schädlich auswirkte. „Schimmelpilzsporen befinden sich überall ständig in der Luft und siedeln sich an, wenn die Bedingungen günstig sind“, sagt Schempp.

Inzwischen sitzt der Firmenchef mit seinen Kunden Wolfram Berner und Christian Hofmann im Büro. Vor ihnen liegt ein „toller Zufallsfund“, wie es Berner erklärt, der mit Hofmann die Sanierung der Oberstenfelder Archive – eine lange aufgeschobene Pflichtaufgabe – übernommen hat. Der historische Atlas aus dem Jahr 1791 sei deshalb ungewöhnlich, weil er alle Straßen mit Hausnummern zeige. „Da war Gronau seiner Zeit voraus – so etwas gab es eigentlich erst im 19. Jahrhundert“, schwärmt Berner, der auch davon berichtet, dass in vielen Archiven des Landkreises Ludwigsburg herangewehter Saharastaub nachzuweisen ist. Für ihn sei es ein Privileg, den bundesweit operierenden Unternehmer vor der eigenen Haustüre zu haben. So habe man auch das schwere Unwetter an der Glems mit Archivschäden in Ditzingen im Jahr 2010 bewältigen können.

Bekannt ist Schempp auch für seine weltweit gehandelten Archivboxen. Bis nach Südkorea exportieren die Kornwestheimer. „Sie legen immer großen Wert auf den Stempel mit der Aufschrift ,made in Germany‘“, erzählt Norbert Schempp, der das auf das Ansehen deutscher Wertarbeit in Asien zurückführt. Die Kartonagen fertige man in allen Größen an. Bei den Dienstleistungen bleibe die Reinigung der Archivalien das Kerngeschäft. Reparaturen sind im zweiten Schritt auch möglich.

Und apropos: Die Gemeinde Oberstenfeld suche für die Reparatur des Gronauer Atlanten von 1791 noch einen Sponsor, der dessen Reparatur für rund 3200 Euro finanziere, berichtet Christian Hofmann. Ihm war es gelungen, für das gesamte Archivgut einen Zuschuss von rund 6000 Euro von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung schriftlichen Kulturguts (KEK) in Berlin zu gewinnen. Das findet Norbert Schempp nicht selbstverständlich: „Er hat die richtigen Argumente gefunden.“ Etwa die Lage an den Schnittstellen zu mehreren Oberämtern. Für Hofmann ein Erfolgserlebnis. Er beginnt in diesem Herbst ein Studium zum Diplom-Archivar.