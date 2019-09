Oberstenfeld/Handball SKV-Herren möchten die ersten Punkte

Oberstenfeld - Bereits vergangene Woche durften die Württembergliga-Handballer des SKV Oberstenfeld wieder Wettkampfluft schnuppern. Im Verbandspokal verlor das Team von Trainer Michael Walter zwar – nicht überraschend – mit 20:33 beim klassenhöheren (BWOL) TV Bittenfeld II, doch daraus hat man etwas mitgenommen. „Wir wissen jetzt, dass es nicht geht, wenn wir nicht voll konzentriert sind“, sagt der Oberstenfelder Coach. Am Sonntag um 15 Uhr startet sein Team nun mit der Partie gegen den HC Oppenweiler/Backnang II in die neue Ligarunde – und will hier zeigen, was es aus den Fehlern im Pokalspiel gelernt hat. „Wir haben unter der Woche noch einmal extra an Abstimmungen gearbeitet“, so Walter.