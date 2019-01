Oberstenfeld/Handball Der SKV Oberstenfeld ist „im Flow“

Ein weiterer Pluspunkt des SKV an diesem Abend: Wann immer der Spielfluss der einen Formation auf dem Feld gerade ins Stocken geriet, konnte Michael Walter wechseln, und die frischen Spieler sorgten für neuen Schwung. Die erste Flaute kam nach dem 11:4, als den Oberstenfeldern mehr als sechs Minuten kein Treffer mehr gelingen wollte. Walter brachte Sebastian Sauerland und Jan Fuhrmann im Rückraum sowie Moritz Schädlich auf Rechtsaußen in die Partie. Und prompt baute der SKV den Vorsprung bis zur Pause wieder aus, beim 21:12 ging es in die Kabinen. „Dass es in den ersten Minuten gleich so gut funktioniert hat und Uhl gleich mehrere Würfe weggenommen hat, das hat die ganze Mannschaft gepusht. Dadurch kommt man dann in diesen Flow“, analysierte Michael Walter die erste Hälfte.