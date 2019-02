Oberstenfeld-Gronau Verborgene Talente ans Licht geholt

„Die Schönsten und Besten vom TSV“, so ihre Selbstbezeichnung, das waren vor der Pause drei Handballer, die in schrillen Kostümen, mit schrägem Gesang und ausgerüstet mit Melodica und Trommel sich selbst, die Gäste in der Halle und verschiedene lokale Themen wie den Häckselplatz, das leere Schulhaus oder den Mühlhof in frechen Schnaderhüpferln aufs Korn nahmen. Auch der Bürgermeister Markus Kleemann bekam sein Fett ab, wurde doch lauthals verkündet, er suche noch ‘ne Frau, doch dank Bauplatz und späterem Haus gebe es da bestimmt genügend Bewerberinnen.

Nach der Pause sorgten neben weiteren Jazztanzformationen die Schützenabteilung mit einem Sketch über einen Kinobesuch und die Suche nach dem Gronauer Superstar mit witzigen Kostümen und beachtlichem Schauspiel- und Gesangstalent für viel Vergnügen. Stichwort Schauspieltalent: Andreas Büche von der Schmalzhafenbühne überreichte dem Bürgermeister einen Scheck über 1300 Euro zugunsten der Alten Kelter, worüber dieser sehr froh war, denn: „Da wird die nächsten Jahre das eine oder andere auf uns zukommen.“