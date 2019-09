Oberstenfeld-Gronau „Für mich gibt es keine Enthaltungen“

Die Politik ist das eine, die Erlebnisse mit den Gronauern das andere. Schön sei gewesen, als die Tour de Ländle mit Radfahrern in Gronau gastierte. „Wir hatten erst am Morgen im Radio erfahren, dass sie kommt und dass der Ort gewinnt, der am lautesten anfeuert.“ Massa schnappte sich ein Transparent, trommelte die Kindergartenkinder zusammen und schmiss die Sirene an. „Auf dem Transparent stand: Letztes WC vor dem Berganstieg.“ Alle hielten, stärkten sich und klar: Gronau gewann – wie übrigens auch meistens bei den Anfeuerungswettbewerben zum Bottwartal-Marathon. Viel gäbe es noch zu erzählen, immer wieder begleitet vom erfrischenden Lachen des Mannes, der seine Frau Adelheid mit 18 Jahren heiratete. Beide ergänzen sich, sie prägt seit Jahrzehnten die Kirchengemeinde, er die bürgerliche. „Das geht nur, wenn man zusammenhält“, sagt Adelheid Massa.