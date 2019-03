Oberstenfeld Einliegerwohnung wird Opfer der Flammen

Oberstenfeld - Auf etwa 200 000 Euro beläuft sich der Schaden, der am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr bei einem Brand in der Einliegerwohnung eines Hauses in der Friedenstraße in Oberstenfeld entstanden ist. Während die Bewohner der betroffenen Einliegerwohnung zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause waren, wurden zwei Anwohner im Erdgeschoss durch Rauchmelder alarmiert und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, sind aber bereits wieder entlassen. Nicht ganz so glimpflich davon kamen zwei Katzen, die sich in der Wohnung aufhielten. Sie konnten nicht mehr gerettet werden. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.