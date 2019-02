Oberstenfeld Die Freibad-Saison startet pünktlich am 1. Mai

Das Mineralfreibad war von den Nutzern eines Internet-Portals im Vorjahr so gut bewertet worden, dass es als „das schönste Freibad Deutschlands“ galt. „Das zu haben, ist etwas Besonderes“, findet Markus Kleemann, der betont, mit seinem Beilsteiner Bürgermeister-Kollegen Patrick Holl einen heißen Draht zu pflegen und mit ihm für das Freibad auf direktem Weg stets Lösungen zu finden, die den Freibadgästen zugute kommen.

Kritik am Zweckverband gab es jedoch im vergangenen November, als die dort vertretenen Räte der beiden Kommunen die Eintrittspreise deutlich erhöhten. So muss ein Erwachsener in der neuen Badesaison 5,50 statt 4,80 Euro für ein Tagesticket bezahlen. Die Abendkarte für einen Besuch von 18.30 Uhr an kostet dann drei statt 2,50 Euro. Nutzer unserer Facebook-Seite monierten, es gebe keine Stundenkarten für Schwimmer, die sich nicht so lange in dem Mineralfreibad aufhalten wollten.

Die Einführung eines Stundentarifs hatte Markus Kleemann in seiner Stellungnahme im November nicht grundsätzlich ausgeschlossen, ein solcher Tarif sei aber bisher auch nicht nachgefragt worden. Man könne freilich das Abendticket erwerben, um sich kurz im Freibad aufzuhalten. Überdies habe der Freibad-Zweckverband die Preise seit drei Jahren nicht mehr angehoben. Die Betriebskosten stiegen aber, und das Freibad werde bereits von den Steuerzahlern der beiden Betreiberkommunen mit rund 300 000 Euro jährlich stark mitgetragen. Würden die Steuergelder das Ergebnis nicht abfedern, müssten die Gäste das Doppelte des Eintritts zahlen.