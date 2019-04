Die Gottesdienste feiert die evangelische Kirchengemeinde von Oberstenfeld vom 5. Mai an in der benachbarten Stiftskirche – wie es sowieso in der warmen Jahreszeit üblich ist, erklärt die Mesnerin. Spätestens an Erntedank wolle man wieder in die Dorfkirche zurück. Dann könne auch ein Fest gefeiert werden, um die hoffentlich gelungene Sanierung gebührend zu feiern. Auch die momentan belastete Parkplatz-Situation in der Nähe der Kirche sollte sich laut Hartmann baldmöglichst wieder entspannen.