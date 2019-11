Oberstenfeld Brückenbauer zwischen Welten

Oberstenfeld - Gebe es das Wort „Tausendsassa“ noch nicht, für Franz Xaver Lutz müsste es erfunden werden. Wer in das Haus des Künstlers in Oberstenfeld kommt, der merkt schnell: Hier lebt eine kreative Seele, die Themenfelder vereint, die auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich zueinander passen mögen. Denn in den Werken des „Künstleringenieurs“, wie die Klaus-Tschira-Stiftung in Heidelberg ihn taufte, treffen Naturwissenschaften auf die Welt der Kunst. Da geht etwa eine Sinuskurve in das Wallehaar einer Frau über oder aus dem Schiller-Museum in Marbach erhebt sich eine Sternwarte in den Himmel.