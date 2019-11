Oberstenfeld Bevölkerung beweist Herz für Yunus

Zusammengekommen ist eine Spende von mehr als 9000 Euro, die mittlerweile an Yunus’ Vater ausbezahlt wurde. Der gesamte Betrag wird für die Genesung eingesetzt, um dem Jungen die bestmögliche gesichtschirurgische Behandlung zu gewähren. Denn die Krankenkasse wird nicht jede der bevorstehenden Operationen übernehmen. „Die Familie von Yunus ist für diese Unterstützung tief dankbar. Herr Kleemann und ich haben auch tiefes Vertrauen in die Familie, dass das Geld wirklich dafür eingesetzt wird“, so Nina Rupflin. Mit dem Rathaus hatte man zunächst auch überlegt, wie Yunus gemeinsam geholfen werden könne. „Es stellte sich aber heraus, dass die bürokratischen Hürden doch sehr hoch sind.“

Entschieden hatte man sich deshalb für die besagte Spendenaktion auf der Online-Plattform gofundme.com. Dieser Anbieter behält normalerweise einen Teilbetrag ein. In diesem Fall spendete er aber seinen Anteil von 250 Euro. „Wir sind froh, es so gemacht zu haben. Für uns war das ja auch etwas Neues“, sagt Nina Rupflin. Sie, ihre Mitstreiterinnen, die Familie und die Gemeindeverwaltung Oberstenfeld bedanken sich in ihrer gemeinsamen Mitteilung „recht herzlich für die zahlreichen und großzügigen Spenden“. Vorbei ist die Spendenaktion derweil nicht. Auf www.gofundme.com/f/hilfe-fur-yunus kann weiterhin geholfen werden – unter Angabe des Namens oder auch anonym.