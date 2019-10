Viele Biker, die an den Wochenenden zwischen dem Breitenauer See und dem Bottwartal unterwegs sind, fahren offenbar rücksichtsvoll. Aber es gibt auch Ausnahmen. „Einige Prevorster, die an der Landesstraße wohnen, beschweren sich über den Lärm“, weiß Eberhard Wolf, Ortsvorsteher des 440-Seelen-Dorfs. Und auch im Spiegelberger 50-Einwohner-Weiler Kurzach sind die unangenehmen Knatterer ein Thema (siehe Text unten). Und in den Beilsteiner Teilorten Etzlenswenden und Stocksberg ist der Ärger über die Rowdys groß, bestätigt der Bürgermeister Patrick Holl. Messungen würden dem Lärmempfinden der Bürger nicht gerecht, findet Holl: „Wenn ein lautes Motorrad an einem Nachmittag am Wochenende dreimal auf und ab fährt, ist das ein Problem, auch wenn es in den Messungen keine Rolle spielt.“