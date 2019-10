Oberstenfeld/Beilstein Das Rutschenparadies hat Kratzer

Auch für ein neues Kassensystem gaben die Oberstenfelder Räte ihr Plazet. Die vier Bäder Ilsfeld, Untergruppenbach, Beilstein und Oberes Bottwartal sollen von Mai 2021 an ein einheitliches Verbundsystem haben. Dauerkarten werden über Gutscheine in Online-Shops und der Freibadkasse, jedoch nicht mehr in Rathäusern oder anderen Läden verkauft. Der Vorteil: Wer eine Dauerkarte hat, kommt beim Gang ins Freibad schneller hinein – und braucht nicht wie bisher in der Einheitsschlange am Kassenhaus anstehen.