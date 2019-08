Oberstenfeld/Beilstein Das Hundeschwimmen fällt diesmal flach

Der Fachkräftemangel im Bäderwesen ist ein bundesweites Phänomen. Es gibt derzeit 2500 offene Stellen. Die Gründe sieht Ute Kuttner in den unattraktiven Arbeitszeiten. „Wir arbeiten auch immer samstags und sonntags den ganzen Sommer über.“ Die Überstunden und Urlaubstage zum Beispiel im November oder Dezember zu nehmen, liege nicht jedem. Außerdem habe sich das Berufsbild stark verändert. „Wir müssen alles dokumentieren und sind für vieles direkt verantwortlich.“ Das fange morgens bei der Kontrolle der Spielgeräte an, gehe bei der Anwesenheitspflicht am Drei-Meter-Brett weiter bis hin zum Konfliktmanagement mit Badegästen. „Viele lassen sich nichts mehr sagen und fühlen sich auf den Schlips getreten, wenn man sie bittet, sich vor dem Baden abzuduschen.“ Sage man nichts, beschwerten sich die anderen Gäste, wie man denjenigen dreckig ins Wasser lassen kann. „Das Wort eines Bademeisters hatte früher viel mehr Gewicht.“ Immerhin sei die Situation noch nicht so angespannt wie in anderen Bädern, doch spüre sie eine stärkere latente Aggression. „Es sind eher kleine Spannungen, die sich aber im Gespräch meistens lösen lassen.“