Oberstenfeld Andere an Weihnachtsfreude teilhaben lassen

Genau aus diesem Grund ist Holding Hands Deutschland entstanden. Die Organisation dockt an die kenianische Mutter an, die von Emmanuel Katana Mlewa im Jahr 2017 gegründet wurde und die notleidende Kinder unterstützt. Nicht allein mit Lebensmitteln, sondern auch indem sie die Möglichkeit bietet, Bildung zu erlangen. Denn in Kenia ist zwar der Schulbesuch kostenlos, nicht aber Materialien und Schuluniform. Der kenianische Sozialarbeiter Emmanuel Katana Mlewa ist der Ansprechpartner vor Ort. Rosanna Knospe hat ihn kennengelernt und weiß, „dass wir ihm absolut vertrauen können. Alles, was wir spenden, kommt dort an, wo es gebraucht wird“. Und weil auch Holding Hands den steuerlichen Nachweis darüber erbringen muss, was mit den Geldern geschehen ist, haben sich die drei Gründer der bereits erfahrenen Patenschaften-Organisation „2gether4one“ angeschlossen, die das steuerliche Reglement bestens beherrscht. „So sind wir auch in der Lage Spendenbescheinigungen auszustellen“, freut sich Knospe, die für die nun anstehende Weihnachtszeit, möglichst viele deutsche Herzen erreichen will. „Wir wollen, während wir uns hier den Bauch mit Leckereien vollschlagen, dass auch die Kinder in den Slums eine Art Weihnachtsessen erhalten“, wünscht sie sich. Mit der erstmaligen Weihnachts-Spenden-Aktion wird das vielleicht sogar möglich sein.