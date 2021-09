„Notte Italiana“ in Großbottwar Die Lebenslust steckt an

„Es geht für unseren Verein ums nackte Überleben“

Dabei ist die „Notte Italiana“ - also die „italienische Nacht“ auch aus der Not heraus geboren. „Ich will ganz offen sein: Es geht für unseren Verein ums nackte Überleben“, schildert Franco Basile die kritische Situation. „Vor zwei Jahren sprach man noch vom möglichen Aufstieg in die höhere Fußballklasse. Doch das war vor der Pandemie.“ Der Vorstand schildert den Ernst der Lage, wie ihn momentan viele Vereine durchleben. Die Einnahmen seien weggebrochen, die Mitglieder müde und auf dem Absprung, zermürbt von der Pandemie. Nachdem auch noch das Stadtfest ausgefallen sei, habe man kurz entschlossen selbst ein Fest auf die Beine gestellt. Und das kann sich sehen lassen.