Saison-Abbruch im Fußball? Club L’Italiano und TGV gegen wfv-Kurs

Beilstein/Großbottwar - Es scheint alles nur noch Formsache: Die Fußballsaison in Württemberg wird endgültig abgebrochen und anhand der aktuellen Tabellenstände gewertet. Absteiger gibt es keine, Aufsteiger sind die Teams, die nach der „Quotientenregel“ derzeit auf einem direkten Aufstiegsplatz stehen. Ein Aufstieg über die Relegation ist nicht möglich. So soll es am 20. Juni vom außerordentlichen Verbandstag des Württembergischen Fußballverbandes (wfv) beschlossen werden (wir berichteten). Doch dagegen regt sich Widerstand. Eine Gruppe von 33 Vereinen (von insgesamt etwa 1700 im Verband), darunter die B-Ligisten Club L’Italiano Großbottwar und TGV Beilstein, hat einen Antrag gestellt, über den noch vor dem 20. Juni entschieden werden solle. Dieser Alternativvorschlag sieht vor, dass auch die Teams auf den Relegationsplätzen aufsteigen. Allerdings würde sich in manchen Ligen und Staffeln die Zahl der Mannschaften deutlichen erhöhen. Die Verbandsliga hätte 23 Teams, die Bezirksliga Bodensee 22, die im Bezirk Enz-Murr 20. Im Antrag heißt es dazu: „In der Regionalliga Südwest werden durch die aktuell getroffenen Regelungen in der kommenden Saison 21 oder 22 Teams starten. Wieso soll dies in Ausnahmefällen nicht auch darunter möglich sein? Falls es noch größere Staffeln gäbe, wäre über ein Auf-/Abstiegsrunde nachzudenken.“