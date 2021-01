Notfallseelsorge im Landkreis Ludwigsburg Engagierter Einsatz für Menschen in Not

Der evangelische Dekan, Ekkehard Graf, sprach am Freitagabend in der Martinskirche Großbottwar genau diese Ebene, eine „unter Gottes Gnaden“ an, als er die Besucher und die Vertreter diverser Blaulichtorganisationen begrüßte. Darunter auch den Ludwigsburger Polizeipräsidenten Burkhard Metzger, Landespolizeipfarrer Ulrich Enders, DRK-Kreisbereitschaftsleiter Dietmar Müller sowie den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Erdmannhausen, Florian Bauer. Kreisbrandmeister Andy Dorroch war zwar für eine Psalmlesung eingeplant, war aber schlussendlich verhindert, an der Veranstaltung teilzunehmen.