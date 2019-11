Niederlage für die SG Schozach-Bottwartal Ein richtig gebrauchter Tag

Denn bis zum 10:13 waren die Gäste in Schlagdistanz. „Dann haben wir aber zwei Fehler im Spielaufbau gemacht und so konnten sich die Schwaikheimer bis zur Pause noch auf 12:17 absetzen“, berichtet Klisch. In Hälfte zwei ging es dann ähnlich weiter wie Ende der ersten Halbzeit, sodass die Niederlage mit zunehmender Spieldauer immer deutlicher wurde. „Wir hatten insgesamt große Probleme beim Verteidigen“, fand Klisch. Hinzu kamen verschiedene Faktoren. „Zum einen hat keiner unserer Torhüter Zugriff aus Spiel bekommen“, sagt er. Zum anderen konnte Luca Schmid nach überhartem Einsteigen eines Gegenspielers aufgrund von Problemen im Oberschenkel ab Ende der ersten Halbzeit nicht mehr spielen. „Da wurde es einfach eng im Rückraum. Mit Tobias Hold, Luca Schmid und Felipe Soters Merz fehlen dann einfach die kreativsten Spieler in unserem Rückraum“, so Klisch.