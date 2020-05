Neuzugänge bei der HABO SG Heimkehr und Familienzusammenführung

Bei der HABO SG ist man sehr froh, dass die Familienzusammenführung nun endlich geklappt hat. Denn bereits seit der C-Jugend hatte man versucht, sie ins Bottwartal zu ihren Schwestern zu lotsen. „Aber ich habe auch in Eglosheim oder zwischenzeitlich in Oßweil immer in guten Teams gespielt. Und es fühlte sich noch nicht richtig an, mit der großen Schwester zusammen zu spielen“, erklärt sie. Mittlerweile habe sich dies aber geändert. „Wir haben uns ja weiterentwickelt. Zudem wohnt Saskia auch nicht mehr zu Hause, daher freue ich mich darauf, wieder mehr Zeit mit meiner Schwester zu verbringen.“ Duelle gegen ihre Schwestern gab es in der Vergangenheit vereinzelt, zuletzt im September 2018, als sie Saskia versehentlich „eine mitgegeben“ hatte, was man der älteren Schwester anschließend ansehen konnte. „Das weiß ich gar nicht mehr“, sagt Ann-Kathrin Kapfenstein. Solche Begegnungen wird es künftig höchstens noch im Training geben. Ansonsten wollen die Schwestern miteinander auf Torejagd gehen, Ann-Kathrin vorwiegend auf der Rückraummitte, Saskia eher auf Halblinks. „Aber wie die Konstellation genau sein wird, muss man sehen. Wir sind ja beide recht flexibel“, findet Ann-Kathrin.

Die künftige Trainerin Kornelia Baboi ist mit dem derzeit 18 Spielerinnen umfassenden Kader „auf jeden Fall zufrieden. Wir werden erstmal mit allen 18 starten. Langfristig sollten wir aber eine Lösung finden, bei der alle zum Spielen kommen. Ob dann welche in die zweite Mannschaft gehen oder ob wir rotieren, das wird man sehen.“ Der Beginn der Vorbereitung ist derzeit für den 15. Juni geplant. „Aber wir wissen nicht, ob wir dann wirklich schon trainieren dürfen. Ich plane jetzt erstmal ganz normal, notfalls müssen wir den Plan eben anpassen.“ Zur Zielsetzung kann Kornelia Baboi noch nichts sagen. „Wir wissen ja noch nicht einmal, welche Gegner wir in der Landesliga haben werden. Und ich muss auch erstmal eine Weile mit der Mannschaft arbeiten.“