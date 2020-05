Neustart der Fußball-Bundesliga Teamtraining des VfB Stuttgart – jetzt geht es ganz schnell

Jetzt geht es ganz schnell

Nach Informationen unserer Redaktion darf also auch der VfB Stuttgart schon an diesem Donnerstag das Kleingruppentraining beenden und wieder in Mannschaftsstärke auf den Trainingsplatz. Die dafür notwendige Änderung der Verordnung ist noch am Mittwochabend auf den Weg gebracht worden. Am Donnerstagnachmittag könnte das VfB-Team um Trainer Pellegrino Matarazzo also den nächsten Schritt in die Normalität gehen.