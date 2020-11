Neuer Wein Neckarheld: schmeckt lecker und schützt die Steillagen

Ein weiteres Projekt zum Erhalt der Steillagen ist der Neckarheld. „Denn was liegt uns näher, als einen Wein zu machen?“, fragt Matthias Hammer rhetorisch. Der Vorstandsvorsitzende der Marbacher Weingärtner berichtet, dass man dazu bereits im Frühjahr 2019 Verträge mit einigen Wengertern der Genossenschaft abschloss, die die Steillagen am Neckar in Poppenweiler bewirtschaften. „Voraussetzung dafür sind alte Reben, die noch vital sind, ein guter und qualitativ hochwertiger Ertrag sowie natürlich die Leute, die mitmachen“, so Hammer. „Ein großer Dank gilt unseren Wengertern“, ergänzt Annette Fiss, die Marketingleiterin der Weingärtner. „Sie sind unsere Neckarhelden“. Um das zu verstehen, brauche man nur einmal – etwa am Neckar in Poppenweiler – den Blick die Wengerterstaffeln hinauf wandern zu lassen.