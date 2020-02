Neuer Teich in Murr notwendig Kleiner Wasserfrosch und Kammmolch kosten Gemeinde 100 000 Euro

Sogar in Pleidelsheim startete die Gemeinde im Zusammenspiel mit dem Landratsamt Ludwigsburg einen Versuch. Bei einer Elektrobefischung des Teichs in der Riedbachaue östlich der Autobahn 81 auf Pleidelsheimer Gemarkung stellte sich heraus, dass dort 37 Rotaugen und fünf Stichlinge lebten. Weil die Fische aus Sicht des Landratsamtes Vorrang haben und das Gewässer durch Faulschlamm belastet ist, schied diese Lösung ebenfalls aus, berichtete die Hauptamtsleiterin Brigitte Keller in der Ratssitzung am Dienstag im Murrer Bürger- und Rathaus. Insbesondere könnten die Kammmolche in einem solchen Gewässer nicht laichen. Für die Ansiedlung der Molche müssten die Fische umgesiedelt, der Faulschlamm ausgebaggert und sich regelmäßig um die Wasserqualität gekümmert werden. Unterm Strich erschien der Gemeinde der Neubau eines Teichs am besten. Dieses Ersatzlaichhabitat will die Gemeindeverwaltung nun schnellstmöglich umsetzen. „Es entsteht ein enormer Zeitdruck, um das Habitat herzustellen“, erklärte Brigitte Keller. Was damit zusammenhänge, dass die Tiere im Frühjahr schon aufträten und bis Herbst beobachtbar seien – was wiederum Teil des Verfahrens sei.