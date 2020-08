Neuer Job für Hannemann „Mehr Privatheit, mehr Zeit für die Kinder“

Eingearbeitet hatte Birgit Hannemann selbst zuvor ihren Nachfolger im Erdmannhäuser Rathaus, den neuen Bürgermeister Marcus Kohler. Eigentlich hätte es in ihrem Resturlaub im Mai noch mit der Familie in den Urlaub nach Österreich gehen sollen. Das fiel aber coronabedingt aus. Ihren Urlaub hat Birgit Hannemann also daheim in Erdmannhausen verbracht und die Zeit genutzt, sich in aller Ruhe von den einzelnen Mitarbeitern im Rathaus zu verabschieden.