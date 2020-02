Neuer Bürgermeisterkandidat Der Neuling will ein Bürgermeister für alle Erdmannhäuser werden

Er will die Erdmannhäuser beispielsweise fragen, was er als Bürgermeister besser machen könne. „Mit solchen Fragestellungen nimmt man die Bürger mit ins Boot“, weiß der Ludwigsburger. Unter anderem will er die Themen (Elektro-)Mobilität und verschiedene Aspekte der Gemeindeentwicklung ansprechen. „Ich will in den nächsten zwei Wochen aber auch mit den Erdmannhäuser Bürgern ins Gespräch kommen und mir anhören, welche Themen für sie wichtig sind“, führt Strauß weiter aus. Auch mit den Vereinen will er ins Gespräch kommen. „Es ist toll, dass es engagierte Ehrenamtliche gibt, die sich für das Gemeinwohl einsetzen“, lobt er.