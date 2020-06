Neuer Bürgermeister in Erdmannhausen Ein herzliches Willkommen mit Rosen

Für die nächste Zeit hat sich Marcus Kohler ein 100-Tage-Programm vorgenommen. „Ich möchte Gespräche mit allen Mitarbeitern führen und in die Tiefen der Verwaltung einsteigen.“ Zudem hat der neue Bürgermeister vor, mit dem Gemeinderat und den Vereinen im Austausch zu sein und sich gut zu vernetzen. Alles in seinem Umfeld umkrempeln will Marcus Kohler derweil auf keinen Fall. „Es läuft hier sehr gut, da sind es eher Kleinigkeiten, die man prägen will.“ Unter anderem plant er, wie im Wahlkampf angekündigt, ein Zukunftsforum, um in die Diskussion einzusteigen und Visionen für Erdmannhausen zu entwickeln.

Auch die wegen Corona ausgefallene Sportlerehrung soll nachgeholt werden – wenn auch in neuer Form. Die Urkunden und Ehrungen werden nun per Post an die erfolgreichen Sportler gehen. Postbote wird Marcus Kohler selbst sein. „Das ist mir wichtig wegen der Wertschätzung.“

Des Weiteren stehen noch Antrittsbesuche bei seinen Bürgermeister-Kollegen an sowie natürlich am 16. Juni seine Vereidigung und am 23. Juni die erste Gemeinderatssitzung unter seiner Leitung.