Neuer Bauhof in Pleidelsheim Hohe Kosten bereiten etwas Bauchweh

Pleidelsheim - Es ist ein Projekt, das schon seit einiger Zeit immer wieder aufpoppt in der Gemeinde. Pleidelsheim möchte einen neuen Bauhof bauen – auf einem Feld hinter den Tennisplätzen. Die Planungen dafür sind nun am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung von Architekt Christoph Hüttel vorgestellt worden – dabei ließ er eine Bombe platzen. Denn: Der neue Bauhof soll rund 5,75 Millionen Euro kosten. „Ein ordentlicher Batzen“, wie er meinte, der sogar noch weiter ansteigen könnte. Denn die Preise für Rohstoffe hätten in den vergangenen Jahren enorm angezogen und könnten aktuell nur schwer geschätzt werden. „Teilweise werden Holz und Stahl zu Tagespreisen gehandelt. Da kann man einfach nicht richtig kalkulieren“, erklärte der Fachmann. „Wenn ich höre, was es kostet, dann kriege ich Bauchweh. Wenn es am Ende sogar sieben oder acht Millionen werden könnten, frage ich mich, ob wir uns das leisten können“, sagte WIR-Rätin Christel Staudenmaier. Etwas schlucken mussten bei dem Betrag alle – mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde den Planungen aber dennoch zugestimmt.