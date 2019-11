Neuen Faulbehälter für Marbach Ins Klärwerk fließt eine Menge Geld

Der Neubau wird unter anderem deswegen notwendig, weil die 40 Jahre alte Anlage veraltet ist, was die Sicherheit angeht. Der Untergrund in der Murraue erfordert eine aufgeständerte Bauweise sowohl des Faulbehälters als auch des Treppenhauses. Auch die Rohrleitungen werden nicht in die Grundwasser führende Erde verlegt, was sie aber leichter zugänglich macht. Die Gasfackel wird etwas abseits neu gebaut.