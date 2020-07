Neue Skulptur in Pleidelsheim Grübeln, Schmunzeln, Kommunizieren

Dass er den etwa zweieinhalb Meter hohen grübelnden Affen, den er aus einer Holzplatte ausgesägt hat, in einer Nacht- und Nebelaktion aufgestellt hat, begründet der Pleidelsheimer Cechura, der selber Kunst studiert hat, so: „Ich hätte das nie genehmigt bekommen. Herr Trettner hat mir im Nachhinein, als ich mich bei deshalb ihm gemeldet habe, gesagt, so etwas müsse erst durch den Gemeinderat, und dann müsse man auch noch mit Jörg Feilmezger sprechen.“