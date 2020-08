Neue Serie der Marbacher Zeitung Schöne Erlebnisse beim „Urlaub daheim“

Wie aber bringt man Würze in den Ausflug – wie kann ein Hauch Erlebnis in Form von Ungewöhnlichem in den Urlaubstag Einzug halten? Wir haben uns in der Redaktion gedacht, es muss nicht immer das Große und Spektakuläre sein. Manchmal sind es gerade die ruhigen Momente, die in Erinnerung bleiben: etwa der ruhige Gleitflug eines Mäusebussards über einer Wiese. Oder die Begegnung mit einem netten Menschen, der einem weiterhilft. Unsere Beiträge in „Urlaub daheim“ sollen ermöglichen, den Rahmen für solche Erlebnisse planen zu können. Wichtig war für uns, dass die Ausflüge entweder direkt im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung liegen – oder in gut erreichbarer Nähe.