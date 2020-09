Neue Kindertagesstätte in Erdmannhausen Das Zwergenland bedeutet Familienförderung

Erdmannhausen - Um Kinder zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“. Dieses afrikanische Sprichwort wird gerne bei Kinderhaus-Eröffnungen zitiert – so auch am Donnerstag in Erdmannhausen. Das neue Zwergenland, so heißt die Einrichtung, ist nach nur elf Monaten Bauzeit fertiggestellt und bezogen. Mit einem kleinen Festakt ist nun auch der offizielle Teil über die Bühne gegangen.