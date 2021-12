Neue Folge „Nord Nord Mord“ Weihnachtsmord auf Sylt

Stuttgart - Hat Sylt in einem friedlichen Jahr eigentlich dieselbe Mordquote wie Chicago in einem deftigen? Wer die Insel nur aus der ARD-Krimireihe „Nord Nord Mord“ kennt, muss diese Frage mit Ja beantworten. In der neuen Folge „Sievers und die Stille Nacht“ wird das sogar einem örtlichen Bestatter zuviel. Er hat nicht so viele leere Kühlfächer für Leichen, wie die Polizei mal wieder braucht.