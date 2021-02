Neue Folge „München Mord“ Zu Gast beim Rotlicht-Bonzen

Stuttgart - Bussis, Gedränge, bunte Verkleidungen: Muss man etwa den Lockdown-Koller fürchten, wenn man sich das soziale Treiben in der neuen Episode der ZDF-Krimireihe „München Mord“ anschaut? Vielleicht eher nicht. Denn auf die halbseidene Gesellschaft, die in „Der Letzte seiner Art“ zur Kostümparty im Spielcasino Nevada zusammenkommt, um sich die Rede eines aus den USA zurückgekehrten Rotlichtbonzen anzuhören, der beteuert, er habe nicht vor, seine Rolle als Pate von München an Jüngere abzutreten – auf die könnte man zur Not noch ein bisschen länger verzichten.