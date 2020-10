Neue Angebote für Bio-Produkte in Benningen und Marbach Wenn der Gemüse-Erzeuger zum Partner wird

Wie sieht nun die traditionelle Landwirtschaft das neue Angebot? Florian Petschl ist selbst Landwirt in Marbach und stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. Petschl wirtschaftet konventionell, empfindet aber ein solches Gemüseangebot aus solidarischer Landwirtschaft als Bereicherung für alle. Ihm persönlich ist seine gläserne Produktion ausreichend und er setzt verstärkt auf den Dialog mit den Verbrauchern. „Gerade in Corona-Zeiten hätten viele Menschen wieder den Wert von lokalen und regionalen Erzeugnissen schätzen gelernt“, meint er. Denn viele Landwirte bieten ebenso Erzeugnisse nach biologischen Standards von Bioland, Demeter, Ecovin, EU-Biostandard oder Naturland an. Da ist die Orientierung nicht leicht, was denn nun die richtige Wahl ist. „Auch wir würden uns eine einheitlichere Kennzeichnung wünschen, vor allem EU-weit“, schildert Jan Schwarting als Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes treffend die Nöte vieler Verbraucher. Das Interesse an Bio-Gemüse ist groß: Allerdings gäbe es auch natürliche Grenzen beim Preis, schildert Schwarting. Der Wunsch nach Bio sei das Eine, was an der Kasse dann auf dem Band liegt, das Andere. Und oft würde aus Preisgründen dann doch wieder nach dem konventionellen Angebot gegriffen.