Neubaugebiet in Rielingshausen Energieexperten haben nun das Wort

Insbesondere werden sich der Ortschaftsrat und der Gemeinderat mit der Frage beschäftigen müssen, wie das Gebiet mit Energie versorgt werden soll. Der Vorsitzende des Marbacher Solarvereins, Hans Martin Gündner, hatte vor der Weihnachtspause ein Modell präsentiert, das bei den Rielingshäuser Bürgervertretern sehr gut ankam. Gündner schwebt ein hochmodernes System vor, bei dem unter anderem auf den Häusern via Fotovoltaik Strom zum Eigenverbrauch hergestellt wird, der bei einer Überproduktion an eine Zentrale fließen würde. Von dort aus könnten die Gebäude je nach Bedarf ebenfalls mit Strom sowie mit Wärme versorgt werden. Ein Blockheizkraftwerk und ein großer Stromspeicher sollen hier angesiedelt und entscheidende Bausteine des Gesamtkreislaufs sein. „Ich finde das Konzept super“, sagt Jens Knittel. Weil das die restlichen Räte ähnlich einschätzen, würden nun zwei bis drei Experten eingeladen, die aus Ortschaften berichten, in denen ähnliche Quartierskonzepte bereits umgesetzt wurden, kündigt der Ortsvorsteher an. Er gibt zu bedenken, dass die Abgaben für CO2 stetig steigen, sodass ein umweltschonender Ansatz auch aus finanziellen Gründen Sinn ergeben könnte. Außerdem will Knittel verhindern, dass man in zehn Jahren zurückblickt und sich vielleicht grämt, weil man die Chance verpasst hat, im Keltergrund ein hochmodernes Energiekonzept zu verfolgen.