Neubaugebiet in Großbottwar Planungen für Braunersberg IV schreiten voran

Großbottwar - Bis Ende des Jahres muss das Bebauungsplanverfahren für das Neubaugebiet Braunersberg IV in Großbottwar nach dem Baugesetzbuch abgeschlossen sein. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch ging es dabei einen großen Schritt vorwärts. Die versammelten Räte billigten nämlich unisono den Vorschlag des Planungsbüros mquadrat, das Gebiet in drei verschiedene Bereiche zu unterteilen und dort unterschiedliche Bebauung zuzulassen. Wie der Planer Manfred Mezger erläuterte, sollen im Bereich Nr. 1 Einzel- und Doppelhäuser für individuelles Wohnen entstehen, wobei „Einzelhaus“ nicht gleichbedeutend mit „Einfamilienhaus“ sein soll. Vielmehr ist hier eine volle zweigeschossige Nutzung vorgesehen, sodass auch zwei Wohnungen möglich sind. Bei den Dachformen bestehe hier relativ viel Spielraum, lediglich die Höhenlinie müsse eingehalten werden, betonte der Planer. Auch die Ziegelfarben sollen mit Rot, Rotbraun, Braun und Anthrazit dezent sein, um die Nachbarn nicht zu stören.