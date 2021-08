Neu in Murr Erste Schlaffässer im Landkreis

Murr - In einem Fass kann man Wein lagern. Oder Schnaps. Oder man kann darin schlafen. In vielen Ferienregionen ist das schon gang und gäbe. Im Landkreis Ludwigsburg gibt es das Angebot nun auch. In Murr auf dem Aussiedlerhof, wo die Familie Krügele auch ihre Destillathalle stehen hat, stehen nun drei Schlaffässer.