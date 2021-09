Neu im Kino: „Schachnovelle“ Die Nazis und der Schachspieler

Stölzl und dessen Drehbuchautor Eldar Grigorian setzen auf eine komplexe Struktur mit fast unmerklichen Wechseln zwischen Zeit- und Bewusstseinsebenen; gemeinsam mit Bartok driftet man teils orientierungslos zwischen Szenen der einjährigen Isolationshaft in Wien und den späteren Erlebnissen Bartoks auf seiner Schiffspassage nach Amerika hin und her. Äußerlich gebrochen und innerlich gespalten verliert Bartok den Bezug zur Realität, ist aber den eigenen Werten treu geblieben. Mit seiner virtuosen Erzählkunst und den menschlich nachvollziehbaren Figuren – besonders im Zusammenspiel der Charakterköpfe Albrecht Schuch und Oliver Masucci – gehört Stölzls „Schachnovelle“ zum ehrlichsten und anrührendsten, was das deutsche Kino in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Gerade auch zum Themenkomplex Drittes Reich.