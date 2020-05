Netzreaktionen zum VfB Stuttgart „Kann man die Liga vielleicht doch abbrechen?“

Stuttgart - Endlich wieder Fußball! Doch so groß die Vorfreude bei vielen VfB-Fans gewesen sein dürfte, so schnell wich diese am Sonntag der Ernüchterung. Die Schwaben haderten einmal mehr in dieser Saison mit dem Videobeweis, durch den dem Gegner SV Wehen Wiesbaden in der Nachspielzeit ein Elfmeter zugesprochen wurde. Phillip Tietz ließ sich die Chance nicht nehmen und traf in der 97. Minute zum 2:1 für den Abstiegskandidaten.