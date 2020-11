„Liebe. Jetzt!“ bei ZDF Neo Serie erzählt von der Lockdown-Stimmung im Land

Stuttgart - Mit erstaunlichem Tempo und erfreulicher Pfiffigkeit hat man im Frühjahr bei ZDF Neo auf den Lockdown reagiert und aktuelle Geschichten aus einer Welt erzählt, in der wir andere Menschen vor allem via Bildschirm in privaten oder dienstlichen Videoschaltungen erleben. Eine der damals entstandenen Serien, „Liebe. Jetzt!“, erhält nun ihre „Christmas Edition“, also sechs neue Folgen von je rund siebzehn Minuten, die im Hier und Jetzt spielen. Linear sind sie an diesem Dienstag ab 23.15 Uhr bei ZDF Neo zu sehen, in der Mediathek stehen sie bereits vorab bereit.