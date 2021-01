Naturschützer betreiben Monitoring in Oberstenfeld BUND will Wildkatzen eindeutig nachweisen

Zunächst schien es so, als ob der BUND mit der Gemeinde eine Übereinkunft aushandeln könnte. Das Neubaugebiet Dürren IV am Lichtenberg tolerierte der Kreisvorsitzende Stefan Flaig in der Hoffnung, das andere Baugebiet Am Krixenberg würde nicht kommen. Doch darin sah er sich getäuscht: Die Gemeinde beantragte es im beschleunigten Verfahren – und bezog sich rechtlich korrekt auf eine Kartierung der Landesanstalt für Umwelt (LUBW). „Wir hatten aber schon beim Landratsamt Ludwigsburg eine aktuellere Untersuchung eingereicht, die aber der LUBW nicht vorlag“, erklärt Andrea Lehning, die von einer Wildkatze weiß, die mit einer Nachtkamera am Heuerbach gesichtet worden sein soll. Im Kern gehe es jetzt darum, mit dem Monitoring den Nachweis eindeutig zu gestalten. Nur Sichtungen durch Zeugen seien nicht aussagekräftig genug. Die Hoffnung, das Neubaugebiet Am Krixenberg stoppen zu können, habe der BUND nicht aufgegeben, auch wenn die Erfolgsaussichten nicht hoch seien.