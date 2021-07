Naturphänomen bei Unwetter So entstehen Muren

Stuttgart - In den vergangenen Tagen haben Starkregen und Hochwasser einige Orte in Westdeutschland verwüstet. Am Samstag suchte das Unwetter aber auch Teile von Bayern heim, wie das Berchtesgadener Land und Passau, und sorgte dort für Zerstörung. Vor allem in bergigen Gebieten kam es dabei in Bayern zu Murenabgängen – diese sind nicht ungefährlich. Wir erklären, was eine Mure eigentlich ist und wie das zerstörerische Naturphänomen entsteht.