Nationalspieler des VfB Stuttgart Wer von der Verschiebung der Fußball-EM profitieren könnte

So manchen Star, der den Höhepunkt seiner fußballerischen Schaffenskraft bereits überschritten hat, dürfte die Verlegung sicher schmerzen. Wer kann schon garantieren, dass er auch im kommenden Jahr noch zu den Besten seines Landes zählt? Umgekehrt spielt die Uhr für so manchen Jung-Star, für den das in zwölf verschiedenen Ländern geplante Event in diesem Jahr noch zu früh gekommen wäre. Wir denken dabei auch an einige Profis des VfB Stuttgart. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke.