Nagelpistolen-Prozess Erdmannhäuser muss in Psychiatrie

„Es ist relativ Dramatisches geschehen an diesem Freitagabend im April, und Sie selbst haben dabei Ihren Zeigefinger verloren und mehrere Trümmerbrüche an der Hand erlitten“, führte Richter Liebisch weiter aus. Es hätte jedoch noch weitaus schlimmer kommen können, als der Angeklagte zwei Polizisten vor seinem Zimmer in Erdmannhausen mit einer Nagelpistole bedrohte. „Wenn die Polizistin nicht so gezielt geschossen hätte, hätten Sie auch tot sein können“, so Liebisch.